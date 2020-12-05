نقلت وسائل الإعلام الصينية اليوم، السبت، تحذير عالمة الفيروسات "شي تشنغلي"، بـ ووهان في الصين، من كارثة جديدة تتلخص فى انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن العالمة قولها، إن الخفافيش التي تعيش في المناطق الحدودية في جنوب وجنوب غرب الصين، تحمل أنواعا أخرى من فيروس كورونا، التي يمكن أن تنتقل إلى البشر.
وشددت على أن هذه الأنواع الجديدة من عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك القريبة من فيروس SARS-CoV-2، الذي يسبب مرض كوفيد-19، على الأغلب تنتشر في الطبيعة خارج الصين.
وقالت العالمة، "يجب أن نبحث عنها ليس فقط في الصين، بل وفي دول جنوب آسيا".
واختتمت "يعتقد عادة، أن الخفافيش بالذات هي الناقل الطبيعي لفيروس كورونا، لكن تشنغلي ترى أنه من المحتمل جدا وجود حيوان وسيط ينقل الفيروس من الخفاش إلى البشر، ويعتقد أن البنغولين يمكن أن يصبح مثل هذا الناقل، لكن من غير الواضح كم استغرقت مدة انتقال الفيروس من الحيوان إلى البشر، قبل اكتشافه العام الماضي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.. الصين تحذر من كارثة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.