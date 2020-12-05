شاهد.. رئيس الوزراء الكويتي السابق يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الأمة

أدلى رئيس الوزراء الكويتي السابق، الشيخ ناصر المحمد الجابر الصباح، اليوم بصوته في مدرسة الشامية بالدائرة الثانية فى انتخابات مجلس الأمة 2020 التى أنطلقت صباح اليوم .

و شهدت مراكز الإقتراع في دولة الكويت الشقيقة إقبال كثيف من قبل الناخبين منذ ساعات الصباح الأولى فى انتخابات مجلس الأمة .

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم السبت، في الكويت لانتخاب مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ16، حيث يتنافس على مقاعده 326 مرشحًا، فيما يحق لـ567 ألفًا و694 ناخبًا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوًا لتمثيلهم في البرلمان.

• إقبال كثيف من قبل الناخبين في عدد من مراكز الاقتراع في #الدائرة_الأولى منذ ساعات الصباح الأولى للمشاركة في انتخابات مجلس أمة 2020 . pic.twitter.com/3LXirbkyFE — تفتيش الكويت ???????? (@TfTeeeSH) • إقبال كثيف من قبل الناخبين في عدد من مراكز الاقتراع في #الدائرة_الأولى منذ ساعات الصباح الأولى للمشاركة في انتخابات مجلس أمة 2020 . pic.twitter.com/3LXirbkyFE — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) December 5, 2020 وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن عملية التصويت التي تُجرى وفق نظام الصوت الواحد ستتواصل حتى الساعة 8 مساء اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت، على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية.

وشملت الاحترازات الصحية للاقتراع في انتخابات (أمة 2020) مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع، وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع، مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز حتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع، إضافة إلى عدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى.