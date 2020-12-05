تركيا تعتقل 32 شخصا للاشتباه في انتمائهم لجماعة جولن

أوقفت سلطات الأمن التركية، فجر اليوم السبت، في مدينة إسطنبول، 32 شخصا للاشتباه في انتمائهم لجماعة فتح الله جولن، التي تتهمها أنقرة بالتورط في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة صيف العام 2016.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أمنية قولها إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول داهمت عناوين المطلوبين في عدد من المناطق في المدينة واعتقلتهم.

وأشارت إلى أن هذه العملية جاءت لاعتقال 35 شخصا يشتبه في انتمائهم لجماعة رجل الدين جولن، المقيم في الولايات المتحدة، وأنه تم اعتقال عدد منهم بعد مداهمة 32 عنوانا محددا مسبقا.

وتقول أنقرة إن فتح الله جولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث منتصف يوليو كانت "انقلابًا مدبرًا" من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتصفية المعارضين وأفراد منظمات المجتمع المدني، وتقليص الحريات في البلاد.

وتشن السلطات التركية حملات اعتقال ممنهجة ومتكررة طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن، فضلا عن فصل الكثير من أعمالهم ووظائفهم في المناصب العسكرية والمدنية.