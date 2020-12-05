نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تحث على اليقظة مع ظهور الموجة الثالثة من COVID-19 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حثت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، على توخي الحذر مع ظهور مجموعات صغيرة من فيروس كورونا في موجة ثالثة، تتمركز في منطقة سيئول، حيث اقتربت الإصابات من أعلى مستوياتها في تسعة أشهر.

وقد أبلغت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) عن 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض عن 629 إصابة تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة، وهو الأعلى منذ أن بلغت الموجة الأولى ذروتها في فبراير وأوائل مارس. وبعد تطبيق قيود أكثر صرامة اليوم السبت، ستقرر الحكومة غدا الأحد ما إذا كانت ستشدد القيود في بلد شهد نجاحًا أوليًا من خلال تتبع الاتصال العدواني وخطوات أخرى.

بلغ متوسط عدد الإصابات بالفيروس 487.9 هذا الأسبوع، بزيادة 80 حالة عن الأسبوع السابق. وقال ليم سوك يونغ، مسؤول KDCA، إن هذه الموجة من الإصابات تختلف عن الموجتين الأوليين، اللتين كانا مدفوعتين بانتقال واسع النطاق. وقال في إفادة صحفية: "حالات التفشي الأخيرة صغيرة ومتعددة وتنتشر في حياة الناس اليومية.. رجاء الاخذ في الاعتبار أن الموجة الحالية لا تقتصر على مجموعة أو مكان معين، بل قد تكون حول منازلنا وعائلتنا ومعارفنا."

يعيش أكثر من نصف سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 52 مليون نسمة في العاصمة والمناطق المحيطة بها. وبلغ عدد الإصابات الجديدة في سيول 235 حالة. من بين التجمعات الصغيرة ولكن واسعة الانتشار في سيول، ارتفعت الحالات المؤكدة المرتبطة بفصل رقص بمقدار 9 إلى 249 في أقل من أسبوعين، في حين ثبتت إصابة 21 شخصًا في مجموعة مرتبطة بحانة نبيذ.

أطلقت سيئول حظر تجول غير مسبوق اليوم السبت، وأغلقت معظم المؤسسات والمحلات التجارية في الساعة 9 مساءً. (1200 بتوقيت جرينتش) لمدة أسبوعين مع تقليص عمليات النقل العام بنسبة 30٪ في المساء. سيكون تشديد القيود بمثابة ضربة لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، والذي أبلغ عن معدل بطالة معدل موسميًا قدره 4.2٪ في أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ يوليو.

وقد ارتفع عدد الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة أو شديدة بسبب فيروس COVID-19 بمقدار 5 ليصل إلى 121، وقالت السلطات الصحية يوم الجمعة إنه لم يكن هناك سوى 59 سريرًا متاحًا على الفور للحالات الخطيرة أو الشديدة، وأن الأسرة قد تنفد في أقل من أسبوعين. وقالت الوكالة إن كوريا الجنوبية أبلغت عن 36915 إصابة بفيروس كورونا و540 حالة وفاة.