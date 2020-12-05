نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى بسقوط حافلة من فوق جسر في البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم السبت، مقتل 17 شخصًا وإصابة 27 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث انحراف حافلة عن الطريق، وسقوطها بركابها من فوق جسر على علو 23 مترا.

وبحسب وكالة شينخوا الصينية، توفي فورا 12 شخصا من قتلى الحادث، الذي وقع في بلدة بيلو هوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيراييس في جنوب شرق البلاد، وفارق الخمسة الباقون الحياة وهم ينقلون إلى المستشفى.

وكشفت السلطات البرازيلية، أن 3 من بين الجرحى الـ 27 يوجدون في حالة خطيرة وهم رجل وطفلاه.

وأوضحت السلطات، أن انحراف الحافلة عن جادتها فوق الجسر نجم عن محاولة سائقها تفادي الاصطدام بشاحنة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس. وفي انتظار استكمال التحقيقات، قال شهود من بين 6 ركاب تمكنوا من القفز من باب الحافلة، قبيل سقوطها من فوق الجسر، إنهم سمعوا السائق يصرخ قائلا إن الفرامل لم تعد قابلة للتشغيل.