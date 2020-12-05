شاهد.. جنازة الطفل الفلسطيني الشهيد ضحية قوات الاحتلال.. فيديو وصور

شيّعت جماهير محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، السبت، جثمان الشهيد الطفل "على أبو عليا" الذي اُستشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بحكومة رام الله، أعلنت مساء أمس، الجمعة، استشهاد طفل يبلغ 13 عامًا؛ بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وقالت د. ليلى غنام خلال مراسم الجنازة الرسمية التي أقيمت لوداع جثمان الشهيد الطفل "أبو عليا" في ساحة مجمع فلسطين الطبي.

واندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله، عقب تشييع جثمان الشـهيـد الطفل أبو عليا.

وأوضحت الوزارة أن الطفل "علي أيمن نصر أبو عليا" من المغير، توفي بعد نقله إلى مجمع (فلسطين الطبي) في رام الله، حيث وصفت إصابته بالحرجة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند المدخل الشرقي للبلدة، أطلق خلالها الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطفل علي أبو عليا بالرصاص الحي في بطنه، وأربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.