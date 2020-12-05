وسط أنباء عن مصالحة خليجية.. رسالة من أمير الكويت إلى الملك سلمان وأمير قطر

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برسالة إلى أمير قطر تميم آل ثاني، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك على خلفية اقتراب التوصل لاتفاق بشأن الأزمة الخليجية.

وفي رسالة شكر إلى أمير قطر قال الشيخ نواف الصباح "أمير دولة قطر.. أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم على ما بذله بلدكم الشقيق من جهود مقدرة في سبيل إنجاح المساعي الخيرة التي بدأها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لاحتواء الأزمة الخليجية وإنهائها بالتوصل إلى الاتفاق النهائي الذي يضمن لنا التضامن والتماسك في وحدة موقفنا".

وأضاف أمير الكويت في رسالته أن "الخطوة المباركة التي تحققت بالتوصل إلى الاتفاق بين الأشقاء تعكس حرصكم على مكتسبات كياننا الخليجي ووحدته وتماسكه وصلابته ودوره على الساحتين الإقليمية والدولية لنتمكن معا من العمل في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ومواجهة التحديات الجسام المحدقة بنا".

واكمل "مع خالص تمنياتنا لدولة قطر الشقيقة ولشعبها الكريم بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما بعث الأمير نواف برسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.

وتابع "أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير على ما بذلته المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادتكم الرشيدة وحنكتكم المعهودة في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي".

وأكد أمر الكويت خلال الرسالة أن "تمثيل المملكة العربية السعودية الشقيقة للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية إنما يعكس المكانة المرموقة لها ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة".

وأردف "إن ما تم التوصل إليه بين الأشقاء يعد إنجازًا سيعيد لكياننا الخليجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع وبما يمكننا من العمل معا في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدهار والرفاه".