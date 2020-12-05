حزب الله يعلن اختراق الأجواء الإسرائيلية بطائرة مسيرة

نشر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم "السبت" فيديو بثته قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله، ويظهر تسجيلًا مصورًا قالت إنه يبين قاعدتين للجيش الإسرائيلي التقطته طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله، تسللت إلى الأجواء الإسرائيلية.
وقالت وسائل إعلام مقربة من حزب الله، إن اختراق الأجواء الإسرائيلي حدثت الشهر الماضي كجزء من توثيق مناورة الجيش الإسرائيلي "السهم المميت" على الحدود الشمالية.
وتضمن التوثيق الذي بثته قناة "المنار" مساء أمس الجمعة، لقطات قالت عنها إنها لمقر تصميم الجليل وقاعدة أخرى في منطقة مزارع شبعا.
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذا الإعلان.
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