شاهد.. متظاهرون يطاردون حاكم مصرف لبنان ويصفونه بالسارق

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" بلبنان أن محتجين أغلقوا مداخل المعهد العالي للأعمال في منطقة "كليمنصو" في بيروت، بعد علمهم بوجود حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في داخله.
وقرع المحتجون على بوابة المعهد الحديدية؛ الأمر الذي أدى إلى حصول تلاسن مع حراس المعهد، فيما أطلق المحتجون الغاضبون شعارات منددة بـ"السياسة المالية للبنك المركزي".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مجموعة من المحتجين دخلوا عنوة إلى المبنى، وسط انتشار أمني كثيف، رافعين شعارات ضد سلامة متهمينه بالمسئوليته عن الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان، والتي أدت أيضا إلى احتجاز أموال اللبنانيين في المصارف.
وقال المحتجون إن سلامة يوجد في المبنى مع وزير الاتصالات السابق محمد شقير ومدير عام شرطة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت.
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