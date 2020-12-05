وزير الخارجية البحريني: يجب التشاور مع دول المنطقة بشأن أي تعديلات في الاتفاق النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم السبت أنه يجب التشاور مع دول المنطقة بشأن أي تعديلات في الاتفاق النووي الإيراني.

وفي سياق منفصل توجه وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الدكتور، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى تل أبيب في زيارة رسمية إلى إسرائيل.

وهدفت الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم.

وأكدت الزيارة موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة.