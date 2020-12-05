لم يحسم أمره.. مرزوق الغانم يكشف عن موقفه من الترشح لرئاسة مجلس الأمة

كشف مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، عن موقفه من الترشح لرئاسة المجلس، قائلًا: "سأحدد ترشحي لرئاسة مجلس الأمة لاحقا "وذلك بحسب ما نقلت عنه قناة "العربية".

وأكد الغانم، أن دور مجلس الأمة المقبل حيوى لضمان أمن الكويت، لافتًا إلى أن المشاركة جيدة حتى الآن في الاقتراع رغم التخوفات من كورونا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم، السبت، في الكويت لانتخاب مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ16، حيث يتنافس على مقاعده 326 مرشحًا، فيما يحق لـ567 ألفًا و694 ناخبًا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوًا لتمثيلهم في البرلمان.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن عملية التصويت التي تُجرى وفق نظام الصوت الواحد ستتواصل حتى الساعة 8 مساء اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت، على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية.

وشملت الاحترازات الصحية للاقتراع في انتخابات (أمة 2020) مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع، وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع، مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز حتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع، إضافة إلى عدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى.