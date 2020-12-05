أرمينيا: إحراز تقدم في المفاوضات مع أذربيجان بشأن تبادل الأسرى

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، اليوم السبت، إن بلاده أحرزت تقدمًا في المفاوضات مع أذربيجان بشأن تبادل الأسرى بعد انتهاء الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

وفي خطاب وجهه إلى الشعب، أضاف باشينيان: "المهمة التي في غاية الأهمية هي استعادة الأسرى، وبودي القول إن هناك تقدما ما، ونسقنا تقريبا التبادل بصيغة الكل مقابل الكل".

وتابع أن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالأسرى خلال الجولة الأخيرة من القتال التي بدأت أواخر سبتمبر بل وقبلها من كلا الطرفين، مشددا على ضرورة وضع آليات لاستعادة الأسرى المعروفين الآن وهؤلاء الذين ستتوفر معلومات عنهم لاحقا.

وكان رئيس الوزراء الأرمني، دعا إلى الصبر، مبديا قناعته بأن تتوج هذه الجهود بالنجاح.

وتحدث باشينيان، عن موضوع البحث عن المفقودين في منطقة النزاع، مؤكدا استمرار عملية إجلاء جثث العسكريين الأرمن من المناطق الخاضعة لسيطرة أذربيجان والتعرف عليها.

وأوضح رئيس الورزاء، أن الجانب الأرمني استعاد بعد انتهاء الجولة الأخيرة من التصعيد في التاسع من نوفمبر جثث أكثر من 600 من عسكرييه لم يتم التعرف على 500 منهم بعد، فيما تم تسليم 135 جثة إلى عوائل القتلى.

وبحسب روسيا اليوم، أكد باشينيان وجود مجموعة أخرى من المفقودين لا يزال العمل جاريا للكشف عن مصيرهم، دون تقديم المزيد من المعلومات.

وقد رفض باشينيان تحميله المسؤولية عن الجولة الأخيرة من التصعيد في قره باغ، مصرا على أن أسبابها تعود إلى الإخفاقات الدبلوماسية للإدارات السابقة.

وحسب بيانات جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا، تحتجز أذربيجان 100 أسير 40 منهم مدنيون.