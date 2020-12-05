ألمانيا : 500 وفاة و23 إصابة يومية بسبب كورونا

وبحسب المعهد، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 18.517 حالة وفاة، بعد تسجيل 487 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل ثانى أعلى مستوى للوفيات تسجله ألمانيا منذ بدء الجائحة.
وأشارت بيانات "روبرت كوخ" إلى ارتفاع معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة، إلى 1.04، ما يعنى أن كل 10 مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين فى المتوسط.
فيما توضح البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى ألمانيا وصل إلى 1.16 مليون حالة حتى صباح اليوم، كما بلغت الوفيات 18.577 حالة، وارتفع عدد المتعافين إلى 831.935 شخصًا.
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