زعيم المعارضة التركى يتهم أردوغان ونظامه بالتنصت على أسرته

جدة - نرمين السيد - وفى إشارة غير مباشرة إلى تحالف حزبى "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، قال كليجدار أوغلو، إن "هناك قطاعا من الأشخاص لا يرتاحون له، ولا يودون سماع أى شىء عكس ما يقولون هم، ويفكرون فى إسكات أى شخص يقول أى شىء معارض لهم"، مؤكدًا أن هذا لا يخيفه أبدا، حسبما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهورى، إلى أن عائلته تشعر بالقلق عليه، وتطلب منه الانتباه والتزام الحيطة والحذر، إلا أنه لا يوجد أى شىء لكى يفعله، مشددًا على أنهم سيواصلون السير على الطريق الذى يعرفونه بعزم.

وأضاف زعيم المعارضة التركى، أنه "لا يوجد كمال كليغدار واحد فى هذه البلاد، بل هناك الآلاف من كليجدار أوغلو داخل حزب الشعب الجمهورى، هناك من سيتولى رئاسة الحزب، وهناك عشرات الآلاف سيناضلون".