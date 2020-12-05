بومبيو يرحب بقرار سلوفينيا اعتبار حزب الله منظمة إرهابية

رحبت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بإعلان حكومة سلوفينيا منظمة حزب الله اللبناني على أنه "منظمة إرهابية"، واصفة الخطوبة بأنها "حاسمة في الحرب ضد الإرهابيين المدعومين من إيران".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وفقًا لـ i24NEWS: "تصنيف سلوفينيا حزب الله منظمة إرهابية يعد خطوة حاسمة في الحرب ضد الإرهابيين المدعومين من إيران"، مشيدًا بإجراءات سلوفينيا ودول أوروبية أخرى لمنع حزب الله من تهديد سلامتها وأمنها.

والثلاثاء الماضي، أعلنت سلوفينيا، "حزب الله" منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري، لتسير بذل على خطى لاتفيا التي أشادت واشنطن بخطوتها الأخيرة.

وقال بيان صادر عن الحكومة السلوفينية، إنها ستتعامل منذ الآن فصاعدًا مع حزب الله على أنه "منظمة إجرامية وإرهابية تشكل تهديدًا للسلم والأمن".

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها، بقرار جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا "تصنيف حزب الله منظمة إرهابية".