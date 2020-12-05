للمطالبة بحقوقهم.. مئات العمال في لبنان ينظمون وقفة احتجاجية أمام شركة كهرباء زحلة

نفذ المئات من عمال ومستخدمي شركة كهرباء زحلة اليوم، السبت، وقفة احتجاجية أمام شركة كهرباء "زحلة"؛ للمطالبة بالتمديد لكهرباء زحلة لسنتين، مطالبين الرئيسين اللبنانيين عون وبري والرئيس المكلف سعد الحريري البت بقضيتهم.

وخلال الاعتصام الذي قطع خلاله الطريق لساعة، قال رئيس النقابة روبير قلايلي: "نطالب مجلس النواب بعقد جلسة عامة لتمديد العقد التشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة لمدة لا تقل عن سنتين ريثما تتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وطالب المحتجين بأن يكون قانون التمديد واضحا ويتضمن مادة تحفظ حقوق المستخدمين والعمال حسب القوانين المرعاية الإجراء ولا يدخلهم في دهاليز التجاذبات السياسية والمناقصات والتجارب الجديدة.

وناشدوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئس مجلس النواب نبيه بري ورئس الحكومة المكلف سعد الحريري ونواب قضاء زحلة البت في قضيتنا وإنصافنا لما قدمناه لمنطقة زحلة والبقاع الأوسط ومنعًا للوصول إلى ما لا تحمد عقباه".