للمطالبة بحقوقهم.. مئات العمال في لبنان ينظمون وقفة احتجاجية أمام شركة كهرباء زحلة

نفذ المئات من عمال ومستخدمي شركة كهرباء زحلة اليوم، السبت، وقفة احتجاجية أمام شركة كهرباء "زحلة"؛ للمطالبة بالتمديد لكهرباء زحلة لسنتين، مطالبين الرئيسين اللبنانيين عون وبري والرئيس المكلف سعد الحريري البت بقضيتهم.
وخلال الاعتصام الذي قطع خلاله الطريق لساعة، قال رئيس النقابة روبير قلايلي: "نطالب مجلس النواب بعقد جلسة عامة لتمديد العقد التشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة لمدة لا تقل عن سنتين ريثما تتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وطالب المحتجين بأن يكون قانون التمديد واضحا ويتضمن مادة تحفظ حقوق المستخدمين والعمال حسب القوانين المرعاية الإجراء ولا يدخلهم في دهاليز التجاذبات السياسية والمناقصات والتجارب الجديدة.
وناشدوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئس مجلس النواب نبيه بري ورئس الحكومة المكلف سعد الحريري ونواب قضاء زحلة البت في قضيتنا وإنصافنا لما قدمناه لمنطقة زحلة والبقاع الأوسط ومنعًا للوصول إلى ما لا تحمد عقباه".
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