الجهاد تنعى أحد عناصرها بسوريا

نعت حركة الجهاد الإسلامي إلى أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية نبأ استشهاد محمد نور عماد الدين قاسم من مواليد مخيم اليرموك في سوريا.
وأكدت الجهاد أنّ دماء الشهداء ستبقى سراجًا منيرًا للمجاهدين نحو درب العزّة والكرامة وعلى المضي قدمًا في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.
وأشارت إلى أن الشهيد قاسم استعد لمهمة لم توضح تفاصيلها.
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