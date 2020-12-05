ناقلة ترفع علم مالطا تتعرض لهجوم قراصنة في خليج غينيا

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم قراصنة، اليوم السبت، ناقلة "نيو رينجر"، التي ترفع علم مالطا في خليج غينيا قبالة نيجيريا، وتمكنوا من الصعود إلى سطحها.

ووفقًا لموقع Dryad Global، المختص في شؤون السلامة البحرية، أن هذه السفينة مختصة بنقل المواد الكيميائية السائلة، مضيفًا أن أفراد الطاقم، لجأوا إلى غرفة مجهزة بشكل خاص لمثل هذه الحالات الطارئة.

وبحسب روسيا اليوم، لم يتم الكشف عن حجم الطاقم وجنسية أعضائه. ولكن حتى لحظة بث الخبر، كان القراصنة لا يزالون على متن السفينة.

وأفاد الموقع، بأن الهجوم وقع على بعد 220 ميلا بحريا جنوب ميناء لاغوس النيجيري. وبحسب السجل البحري، يقع مقر الشركة المالكة للناقلة، في أثينا.

يعد خليج غينيا حاليا أخطر منطقة في المحيطات العالمية، بسبب تهديد القراصنة. وقد بلغ العدد الإجمالي للمخطوفين من السفن في هذا الجزء من المحيطات هذا العام 1311 شخصا، تم أسرهم في 25 حادثة.