أخبار اليمن : غارات على 4 محافظات وخرق هدنة الحديدة

غارات على 4 محافظات وخرق هدنة الحديدة
استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما أصيب مواطن بقصف مدفعي على صعدة وشن الطيران 15 غارة على 4 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 78 خرقاً بينها أربع غارات لطيران تجسسي مقاتل على شارع الخمسين وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية وشارع الخمسين وكيلو 16.
ونفذت قوى العدوان 17 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و43 خرقاً بالأعيرة النارية.
وأشار المصدر إلى أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية شمال حيس، كما تم إفشال محاولة تسلل لقوى العدوان في منطقة الجبلية.
وأكد المصدر إصابة مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، في حين شن الطيران أربع غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مطار صنعاء الدولي وأربع غارات على منطقة الأقشع بمديرية الحزم ومنطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
وفي محافظة مأرب استهدف طيران العدوان بغارة برج اتصالات لشركة "إم تي إن" في منطقة الوعيل مخلق بمديرية العبدية، وشن خمس غارات على مديريتي مجزر ومدغل.
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