جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى اليابان إلى 158.387 إصابة حتى السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، حسبما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





ووفقًا لبيانات الجامعة الأمريكية، ارتفع كذلك إجمالى حالات الوفاء جراء الإصابة بفيروس كورونا فى اليابان إلى 2210 وفاة، بينما سجلت البلاد 131.020 حالة شفاء من الإصابة بالوباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تسجل 2210 وفاة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.