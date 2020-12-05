خلال أيام.. قيود إغلاق فى سان فرانسيسكو للحد من تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت 6 مناطق قضائية فى الولايات المتحدة، بينها مدينة سان فرانسيسكو، اليوم السبت، عن خطط لفرض قيود بالبقاء فى المنزل يومى الأحد والإثنين، وذلك فى محاولة لوقف تفشى وباء كورونا.





وتأتى القيود المرتقبة بعد تصريحات أدلى بها حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الذى قال إن الولاية بأكملها ستشهد صدور أوامر إغلاق بحلول منتصف ديسمبر الجارى، على أن تنص القيود على إغلاق المطاعم وصالونات تصفيف الشعر وشركات أخرى. بينما ستظل متاجر البيع بالتجزئة والبقالة مفتوحة بسعة محدودة. ولم تتجاوز المناطق القضائية حدود الصحة العامة التى تتطلب فرض أوامر إغلاق حتى الآن، إلا أن المسؤولين قالوا إنهم يحاولون اتخاذ خطوات استباقية.

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