ألمانيا : لا مكان لألعاب الاستبداديين وسنتصدى لتركيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، اليوم السبت، إنه بات على أوروبا وإدارة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، عدم ترك فراغ فى المنطقة لصالح تركيا أو روسيا، كما يحدث فى ليبيا وسوريا.





ووفقًا لقناة "العربية"، قال ماس إن ألمانيا تعمل على تطوير أدوات الناتو وتعزيز دوره من المتوسط إلى الشرق الأوسط، مشددًا على أنه "لم يعد بإمكاننا توفير مساحة لألعاب الاستبداديين". وقال الوزير الألمانى: "لن نترك جنديا ألمانيا فى أفغانستان إذا تعذر ضمان أمنهم"، مؤكدًا أن سحب أمريكا لقواتها من أفغانستان يعرض الجنود الآخرين للخطر.

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