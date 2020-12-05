الأسوشيتد برس: بايدن حقق 279 بالمجمع الانتخابي واكتسح ترامب رسميا

في تأكيدٍ جديد على انتصاره، نقلت صحف أمريكية ودولية ما ذكرته وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، باكتساح الرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن، لنتائج الانتخابات الرئاسية لأصوات المجمع الانتخابي رسميًا، بعد تأكيد ولاية كاليفورنيا تصدره نتائج المصوتين الكبار، ما يعني فوزه بأصوات 55 عضوًا.

حصل بايدن على عدد أصوات مجمعة بلغ رسميًا حتى الآن في المجمع الانتخابي 279 صوتًا ما يتجاوز الــ270 صوتًا المطلوبة للفوز بالرئاسة.

والمفاجأة إن بايدن مرشح لنيل المزيد من الأصوات رسميًا، وذلك بعدما تصادق ثلاث ولايات أخرى على نتائج التصويت فيها وهي: كولورادو وهاواي ونيوجيرسي.

وإذا ما صادقت هذه الولايات على الأصوات رسميًا، فستكون النتائج كما أعلنت وأحصت وسائل الإعلام الأمريكية، بتصدر بايدن داخل المجمع الانتخابي بـ306 أصوات مقابل 232 لترامب.

وسيجتمع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر لاختيار رئيس جديد بشكل رسمي، وستحال نتائج التصويت إلى الكونجرس ليقرها في السادس من يناير المقبل ليتولى بايدن الرئاسة في 20 يناير.

ورغم هذا الاكتساح يصر ترامب و إن على سبيل التصريحات بعدم خسارته إذ رفعت حملته طعون على نتائج التصويت، وتم إسقاط أكثر من 30 منها فلم يستجب القضاة لأي منها ورأوا إنها جميعها لا تلقى لأن تكون طعون حقيقة.

كما قدمت حملة ترامب، طعنًا طارئًا إلى المحكمة العليا ، للمطالبة بمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، رغم إن المحكمة العليا رفضت الطعن في شرعية الأصوات المرسلة عبر البريد الأسبوع الماضي.

وأمام إصرار ترامب الذي بدأ يلين فعليًا وليس خطابيًا، بعدما وافق على منح بايدن الحق في الاطلاع على تقارير المخابراتـ، أكد وزير العدل بيل بار، المقرب من ترامب، قبل أيام، أنه لم ير أي عملية احتيال واسعة النطاق من شأنها إبطال فوز بايدن.