إعلامية كويتية توجه رسالة للشعب الكويتى فى يوم انتخابات مجلس الأمة

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن الكويت تشهد عرسًا ديمقراطيًا وتجربة ديمقراطية تترجم مضامين دستور 1962، لافتة إلى أن المشهد الذى رصدته وسائل الإعلام من إقبال وتوافد للناخبين على لجان الإقتراع يجسد ما يطمح إليه الشعب الكويتى ووضع الشخص المناسب فى مكانه المناسب.

ووجهت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، رسالة دعم لمواطني دولتها للخروج والتوجه لصناديق الإقتراع للتعبير عن رأيهم فى من يمثلهم والتغيير للأفضل وإختيار شخصيات تلبي رغباتها من خلال إنتخابات نزيهة الهدف منها مصلحة الكويت وشعبها ومستقبل أبنائها.

وأضافت "الرشيد"، أن الشعب الكويتي لديه القدرة على إحداث التغيير الإيجابي مثلما فعل الشعب المصري فى الانتخابات التى شهدتها محافظات مؤخرًا وكانت مثالا رائعا أشادت به دول ومنظمات عربية .

كانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الكويت اليوم، السبت، لانتخاب مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ16، حيث يتنافس على مقاعده 326 مرشحًا، فيما يحق لـ567 ألفًا و694 ناخبًا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوًا لتمثيلهم في البرلمان.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن عملية التصويت التي تُجرى وفق نظام الصوت الواحد ستتواصل حتى الساعة 8 مساء اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت، على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية.

وشملت الاحترازات الصحية للاقتراع في انتخابات (أمة 2020) مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع، وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع، مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز حتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع، إضافة إلى عدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى.