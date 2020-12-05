الإمارات تسجل 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الإمارات 1214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. وأعلنت الصحة الإماراتية تسجيل 3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 589 حالة. ويبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات 175,276 حالة، وفقا لإحصاءات الوزارة. كما سجلت الإمارات 670 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع حالات الشفاء في البلاد إلى 158,498 حالة. يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 65 مليون حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 1.5 مليون حالة.

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