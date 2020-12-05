تسريب معلومات حساسة عن العملاء.. هاكرز يطلبون مليون دولار من شركة إسرائيلية

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم السبت أن مجموعة من الهاكرز أمهلوا شركة التأمين الإسرائيلية "شيربيت" حتى يوم غد الأحد لدفع فدية مقدارها مليون دولار وإلا سيبيعون معلومات حساسة عن عملاء الشركة.

ووفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلية، واصل القراصنة اليوم السبت نشر وثائق تمكنوا من الحصول عليها منها بطاقات هوية وصور لبطاقات ائتمان لبعض العملاء.

وتم ذلك بعد أن أعلنت "شيربيت" عدم نيتها الرضوخ لمطالب القراصنة بتحويل حوالي مليون دولار بواسطة عملة بيتكوين إليهم لقاء عدم نشر معلومات حساسة تابعة للشركة.

وأمهل القراصنة الذين أطلقوا على نفسهم اسم "بلاك شادو" الشركة حتى يوم غد لتدفع هذه الفدية والا فسيقومون ببيع هذه المعلومات.

وفي وقت سابق، تبنت مجموعة "هاكرز" تطلق على نفسها blackshadow (الظل الأسود)، الهجوم على شركة التأمين الإسرائيلية في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر.

وقال القراصنة بحسب القناة الإسرائيلية "نفذت الظل الأسود هجوم سايبرانيا ضخما على بنية شبكة شركة شربيت العاملة في مجال الاقتصاد في إسرائيل".

ونشرت المجموعة في بيانها وثائق خاصة تم الاستيلاء عليها خلال عملية القرصنة من الشركة، تشمل معلومات شخصية عن عملاء بينها عناوين ورخص قيادة وتفاصيل عائلية.

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن عومري سيجيف مويال، أحد الخبراء في مجال الحرب الإلكترونية بشركة Profero قوله إن إسرائيل أصبحت هدفا مفضلا لمثل هذه الهجمات خاصة من قبل الهاكرز.