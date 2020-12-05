الصحة الفلسطينية تنفي فرض إغلاق شامل بالبلاد

نفت وزارة الصحة الفلسطينية، ما ورد في بيان مزور منسوب للوزيرة مي الكيلة حول فرض إغلاق شامل، مؤكدة أن ذلك عار تماما عن الصحة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة ناشري هذه المعلومات المضللة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الحكومة لم تصدر أي قرار بالإغلاق الشامل، داعية المواطنين إلى استقاء الأخبار المتعلقة بالوضع الوبائي وقرارات الحكومة من الأخبار الصادرة عن الجهات الرسمية، والصفحات الرسمية لرئاسة الوزراء، ووزارة الصحة.