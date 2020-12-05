نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين تسجل 1422 إصابة جديدة و15 وفاة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة جديدة.

ووفقًا لوزار ة الصحة الفلسطينية، سجل قطاع غزة نحو 584 إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن هناك 69 مريضاً من المصابين بفيروس كورونا يرقدون في غرف العناية المكثفة، منهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت الحكومة الفلسطينية، فرضت إغلاقاً شاملاً في الضفة الغربية، وإغلاقاً جزئياً من الأحد إلى الخميس يومياً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً لمواجهة انتشار الفيروس.

وبحسب قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 109723 إصابة، تعافى منها 84190، وتوفي 906