في عشر دقائق اعملي احلي روج شفاه احمر بمكون طبيعي في المنزل

تحضير احمر شفاة في المنزل، يعد احمر الشفاة من منتجات التجميل الهامة التي لا تستغني عنها أي انثي أو امرأه، لتجميل مظهرها والحفاظ علي مظهر شفاها ورطوبتها، نظرا لان احمر الشفاه يحتوي علي المرطبات بالإضافة إلي اللون التي تفضلينه، وسوف نقدم لكي في هذا المقال افضل الطرق الطبيعية لصنع احمر شفاة طبيعي في المنزل.

أولا نحتاج إلي كميه مناسبة من الفازلين.

ثانيا نحتاج إلي اللون التي تريدينه، قد يكون ذلك لون طعام او اللون التي تفضلينه من الأيشادو الخاص بكي.

قطرة أو اثنان فانيلا وذلك حسب الرغبة.

أول خطوة قومي بوضع الفازلين في وعاء مناسب ثم قومي بإذابته عن طريق وضعه علي نار هادئة أو داخل الميكرويف لمدة دقيقة.

الخطوة الثانية قومي بإضافة اللون المفضل سواء لون طعام أو لون من مسحوق الايشادو إلي الفازلين وقلبيهم جيدا حتي يتجانس الخليط مع قطرتي الفانيلا.

أخيرا قومي بإدخال الخليط إلي الثلاجة حتي يتماسك ويصبح قوامة متماسك لمدة ربع ساعة أو نصف علي الأكثر.

استخدمي افضل احمر شفاة طبيعي مميز.

أولا نحتاج إلي مقدار متساوي من كلا من (زيت جوز الهند، زيت الزيتون، شمع العسل، زيت الورد).

مقدار قليل من الماء لغلية علي النار واستخدام بخار المار المغلي في إذابة الزيوت عن طريق عمل حمام مائي للزيت.

لون طعام أو لون ايشادو.

أولا قومي بإحضار وعاء مناسب واخلطي فيه كل المكونات (زيت الجوز الهند، زيت الزيتون، شمع العسل الطبيعي، زيت الورد).

ثانيا قومي بإذابة الزيوت علي درجة حرارة هادئة أو بواسطة بخار الماء المغلي وتقليب الزيوت جيدا مع بعضهم حتي تتجانس.

ثالثا قومي بإزالة وعاء الزيت من علي النار أو من بخار الماء.

قومي بإضافة اللون التي تفضلينه إلي الزيت وقلبيه جيدا حتي يتجانس ثم ضعية في الثلاجة لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة حتي يتجانس.

أبدأي استخدمي افضل احمر شفاة طبيعي من عمل يدك.

الطريقة الأولي لصنع احمر الشفاه في المنزلطريقة التحضيرالطريقة الثانية لصنع احمر الشفاة في المنزلطريقة التحضير