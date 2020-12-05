آلاف الروس يسجلون أسماءهم تمهيدا لـ"حملة تطعيم شاملة"

سجل آلاف الأطباء والمعلمين وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر في موسكو، بداية من السبت، أسماءهم لتلقي لقاحات كوفيد-19، تمهيدا لحملة تطعيم شاملة على مستوى روسيا.

وتأتي التطعيمات بعد ثلاثة أيام من أمر للرئيس فلاديمير بوتن بإطلاق حملة تطعيم "واسعة النطاق" ضد كوفيد-19 على الرغم من أن اللقاح الروسي لم يستكمل الدراسات المتقدمة اللازمة لضمان فعاليته وسلامته بما يتماشى مع البروتوكولات العلمية الراسخة.

وقال بوتن يوم الأربعاء إن أكثر من مليوني جرعة من لقاح سبوتنيك 5 ستتوفر في الأيام القليلة المقبلة، مما يسمح للسلطات بتوفير اللقاحات للعاملين في المجال الطبي والمعلمين في جميع أنحاء البلاد بدءًا من أواخر الأسبوع المقبل.

وكانت موسكو، التي تمثل حاليًا حوالي ربع الإصابات اليومية الجديدة في البلاد، في طليعة المدن الروسية بفتحها 70 منشأة للتطعيم اليوم السبت.

وتمت دعوة الأطباء والمعلمين والعاملين في البلدية لحجز موعد لتلقي اللقاح، وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن حوالي 5000 سجلوا أنقسهم في غضون ساعات قليلة بعد بدء الحملة يوم الجمعة.

وتتباهى روسيا بأن سبوتنيك 5 كان "أول لقاح مسجل في العالم لكوفيد-19" بعد أن أعطته الحكومة الموافقة التنظيمية في أوائل أغسطس.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من خبراء دوليين، أشاروا إلى أن اللقاح تم اختباره على عشرات الأشخاص فقط في ذلك الوقت.

وتجاهل بوتن الشكوك بشأن ذلك، قائلا في أغسطس إن إحدى بناته كانت من بين أوائل من تلقوا اللقاح.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تم توفير سبوتنيك 5 للعاملين في المجال الطبي والمعلمين حتى عندما كان لا يزال في طور التجارب المتقدمة.

وقال العديد من كبار المسؤولين إنهم تلقوا أيضًا اللقاح، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع بدأ الجيش الروسي بتطعيم أطقم السفن البحرية المقرر مغادرتها في مهمة.

وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو الأربعاء إن أكثر من 100 ألف شخص في روسيا تلقوا بالفعل اللقاح.