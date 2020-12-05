مصر.. إحباط محاولة تهريب أقراص وسوائل مخدرة من تركيا

تمكن أفراد الجمارك في مطار شرم الشيخ الدولي في مصر، السبت، من ضبط أقراص وزجاجات وسوائل مخدرة، كان يحاول شخص قادم من تركيا إدخالها إلى البلاد.
وكان الراكب المصري، الذي تم توقيفه، يخفي الأقراص والزجاجات بين الملابس داخل حقائبه، وكان على متن طائرة قادمة من إسطنبول.
واستطاع أفراد الجمارك ضبط المتهم وما بحوزته أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي على متن طائرة تابعة للخطوط التركية.
واشتبه أحد أفراد الجمارك في المتهم، وأثناء تفتيش متعلقاته، عثر على 13 زجاجة كونترمال (سائل مخدر) و5 أشرطة ترامادول بها 43 قرصا.
وقررت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الشخص الموقوف، وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.
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