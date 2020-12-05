جدة - نرمين السيد - وكان آخر زلزال شهدته مدينة إزمير التركية فى مطلع شهر نوفمبر الماضى، أسفر عن تدمير أكثر من 231 مبنى متعدد الطوابق فى إزمير بالكامل، إضافة إلى أضرار متوسطة لحقت بـ251 مبنى، وأضرار خفيفة لحقت بـ1834 مبنى. كما تسبب الزلزال فى مقتل 115 شخصًا على الأقل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ساحل تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.