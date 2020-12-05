بعد تدخلات تركيا.. جوتيريش يحض أرمينيا وأذربيجان للتفاوض

وفى بيان له، مساء أمس الجمعة، قال جوتيريش: "نشجع الحكومتين والشعبين الأرمنى والأذربيجانى على أن يسلكا طريق الحوار لإرساء السلام والاستقرار والازدهار الاقليمى"، لافتًا إلى استعداد الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعوب المتأثرة فى ناغورنى قره باغ، جراء النزاع الأخير.
كما طلب الأمين العام للأمم المتحدة تعاونًا كاملاً من جانب الأطراف، لضمان توصيل المساعدات إلى المتضررين المدنيين من النزاع.
ويأتى بيان جوتيريش غداة تصريح مشترك للولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، وهى الدول المشاركة فى رئاسة مجموعة "مينسك"، ليعيد التأكيد على أهمية الهيئة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، فى الوقت الذى تطالب فيه تركيا بصيغة جديدة للمفاوضات، تكون أنقرة جزءًا منها، فى محاولة للتدخل فى قره باغ، وإذكاء الصراع بين باكو ويريفان.
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