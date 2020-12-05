ماذا أصاب أردوغان؟.. ترك السياسة واتجه للردح.. هاجم ماكرون ووصفه بـ "مصيبة فرنسا" الأولى

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجومٍ حادٍ جديد من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في تكرارٍ غير معتاد للهجوم على رئيس دولة بألفاظ خارجة عن السياق الدولي المعهود، وفق ما ذكرت صحيفة جالا.

وعبرت الصحيفة عن حالة التوتر التي يمر بها أردوغان مع اقتراب موعد القمة الأوروبية التي قد تفرض عليه عقوبات، مختارًا النيل من ماكرون، حيث قال الرئيس التركي، إنه يأمل في أن تتخلص فرنسا من إيمانويل ماكرون في أقرب وقت ممكن، في أحدث هجوم في الحرب الكلامية المتصاعدة بين الزعيمين.

ووصف أردوغان ماكرون بالمصيبة التي حلت على فرنسا، والتي يتمنى زوالها قريبًا.

وقال أردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة في اسطنبول " ماكرون يمثل مشكلة لفرنسا. مع ماكرون تمر فرنسا بفترة خطيرة للغاية. آمل أن تتخلص فرنسا من مصيبة ماكرون في أسرع وقت ممكن".

ذكر إن على الفرنسيين التخلي عن زعيمهم "وإلا فلن يتمكنوا من التخلص من السترات الصفراء"، في إشارة إلى حركة الاحتجاج التي اندلعت في فرنسا عام 2018.

وأضاف أردوغان الذي يريد يوهم المسلمين بالدفاع عن قضاياهم "السترات الصفراء يمكن أن تتحول فيما بعد إلى سترات حمراء" .

اقترح الزعيم التركي مرارًا أن يخضع ماكرون لـ "فحوصات نفسية" وحث الشعب التركي على مقاطعة المنتجات التي تحمل علامات فرنسية.

جاء خطاب أردوغان الخطب في الوقت الذي يفكر فيه الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على تركيا في قمة 10 ديسمبر الجاري، إلى حد كبير بسبب المواجهة مع اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط.

وتدخل تركيا في سلسلة من الخلافات مع فرنسا وشركائها في الاتحاد الأوروبي ، من التوترات في شرق البحر المتوسط إلى منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها .

وارتفع الخلاف إلى مستويات جديدة في الأشهر الأخيرة مع تحرك فرنسا لقمع التطرف بعد عدة هجمات على أراضيها.

ذكر دبلوماسيون إن باريس تضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الإجراءات العقابية ضد أنقرة حتى لو كان بعض الأعضاء الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي - لا سيما ألمانيا - أكثر حذرا ويريدون نهجا دبلوماسيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل "نحن مستعدون لاستخدام الوسائل المتاحة لنا" ، معربًا عن استيائه من "تصرفات أنقرة الأحادية" و "خطابها العدائي".

في مقابلة متلفزة يوم الجمعة ، بدا ماكرون غير راغب في الانجرار إلى جولة جديدة من الإهانات لأردوغان.

ورد على أردوغان بشكل غير وقال ماكرون: "أؤمن بالاحترام ... أعتقد أن التقاذف اللفظي بين القادة السياسيين ليس طريقة جيدة".