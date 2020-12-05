بوتين: مواجهة كورونا وحدت الملايين في أنحاء روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،" إن مواجهة وباء كورونا وحدت ملايين المواطنين في أنحاء روسيا، مشيدا بجهود المتطوعين المشاركين في مواجهة الجائحة". جاء ذلك خلال لقاء عبر الفيديو مع ممثلي حركة المتطوعين الروس والمشاركين في المرحلة النهائية من مسابقة "المتطوع الروسي 2020". وكان قد أعلن الرئيس الروسي خلال مشاركته عبر الفيديو في مراسم تدشين مراكز طبية متعددة الوظائف تابعة لوزارة الدفاع الروسية، أن هناك حوالي مليوني جرعة من اللقاح المضاد لكورونا قد تم إنتاجها في البلاد، مشيرا إلى أن هذا سيسمح ببدء حملة تطعيم واسعة النطاق في البلاد.

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