مقتل 16 وإصابة 27.. تفاصيل سقوط حافلة من ارتفاع 20 مترا في البرازيل

قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 27 آخرون إثر سقوط حافلة من جسر يفوق علوه 20 مترا في جنوب شرق البرازيل، على ما أعلنت فرق الإطفاء.

ووقع الحادث قرب منطقة جواو مونليفادي في ولاية مينا جيرايس، وسقطت الحافلة التي كانت تقل 46 شخصا من أعلى جسر يسمى "بونتي تورتا".

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الحادث قد يكون ناجما عن عطل في مكابح المركبة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة 27 شخصا بينهم 3 في حال حرجة، جرى نقلهم بواسطة طوافة إلى مستشفى في بيلو هوريزونتي عاصمة الولاية.

وبيّنت تسجيلات مصورة نشرتها عناصر فرق الإطفاء الحافلة مدمّرة بالكامل في قعر واد.

وأظهرت الملاحظات الأولية من الخبراء أن السائق "فقد السيطرة على المركبة بعد عطل محتمل في المكابح".

وأشارت فرق الإسعاف في بيان إلى أن "السائق كان يصرخ بأن المكابح معطلة وبدأت الحافلة بالتراجع إلى الوراء ثم اصطدمت بعوائق حديد عند طرف الجسر".

ولفت البيان إلى أن "6 أشخاص نجحوا في الخروج من الحافلة قبل سقوطها، بينهم السائق الذي لم يُحدَّد موقعه بعد"، موضحا أن ثلاثة من هؤلاء "لا يحتاجون عناية طبية".

وذكرت الجمعية الوطنية للنقل العام في تصريحات أوردتها الصحافة المحلية أن الشركة التي تعود إليها الحافلة ليست حائزة ترخيصا لنقل الركاب.

وفي 25 نوفمبر، أدى اصطدام بين حافلة وشاحنة قرب مدينة تاجاي في ولاية ساو باولو إلى سقوط 41 قتيلا و10 جرحى، أكثريتهم موظفون في شركة للنسيج.

وتشير تقديرات السلطات الفيدرالية إلى أن 30 ألف شخص في المعدل قضوا سنويا بين 2015 و2019 جراء حوادث مرورية في البرازيل.