الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتحقيق في جريمة قتل الطفل الفلسطيني أبو عليا

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، حكومة إسرائيل لفتح تحقيق سريع ومحاسبة مرتكبي جريمة قتل الطفل أبو عليا.

ودان ممثل الاتحاد الأوروبي "سفن كون فون بورغسدورف"، الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل الشهيد علي أبو عليا، 13 عامًا، من قرية المغير شرق مدينة رام الله، مشيرا إلى أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي.

وتساءل بورجسدورف "كم من طفل فلسطيني آخر سيتعرض للاستخدام المفرط للقوة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية؟"، مقدما تعازيه لذوي الشهيد وعائلته، وفق "وفا".

وكان الطفل أبو عليا، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأصيب أبو عليا بالرصاص الحي في منطقة البطن، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله بحالة حرجة، وأدخل إلى غرفة العمليات، إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل، وأعلن لاحقا عن استشهاده.