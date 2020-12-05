زلزال قوي يضرب سواحل تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ساحل ولاية أنطاليا جنوب غرب تركيا، وفقا لوكالة "رويترز".

ولم تكشف الوكالة تفاصيل حول وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال ولاية إزمير التركية وبلغ عدد القتلى أكثر من 200 ضحية، بعد فترة طويلة من أعمال البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 30 أكتوبر.

وأوضحت السلطات التركية أن عدد المصابين جراء الزلزال، بلغ ألفا و35 شخصًا، بينهم 898 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 137 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.