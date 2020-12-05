رسائل قاسية من ألمانيا لأمريكا وتركيا: لن نتحمل أعباء سياساتكم

في انتقادٍ للخطوة الأمريكية بسحب قواتها من عدد من دول العالم والتي بدأت بأفغانستان والعراق ومؤخرا الصومال، اعتبر وزير خارجية الألماني هايكو ماس، الخطوة الأمريكية في غير محلها وتعرض أمن البعثات الأمنية الأخرى للخطر، فضلًا عن الإخلال بالدعم اللازم للقوات الأفغانية إزاء مواجهتها للتهديدات الإرهابية وحرب الزعامة التي تشنها حركة طالبان، مهددًا بسحب ألمانيا لقواتها إذا ما فعلت أمريكا هذه الخطوة، وفق ما أوردت صحف دولية.

وفي حديثه لمجلة دير شبيجل ، أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أن إدارة جديدة ستتولى مهامها في الولايات المتحدة ، وقال إن "عودة الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية ستتغير كثيرًا لأننا ندعم نهج التعاون".

وأكد ماس على أهمية حماية جنود ألمانيا، وتأكيد عدم التضحية بهم بعد انسحاب القوات الأمريكية، قائلًا : لن نترك جنديا ألمانيا في أفغانستان إذا تعذر ضمان أمنهم، لأن سحب أمريكا لقواتها من أفغانستان يعرض الجنود الآخرين للخطر".

وفي نقطة أخرى قال وزير خارجية ألمانيا إنه لم يعد بإمكان برلين التهاون مع الحكام غير الديمقراطيين، قائلَا: إن المساحة المتاحة لألعابهم انتهت"، معتبرًا إن حلف الناتو لا غنى عنه، وإن أوروبا وألمانيا يعملون على تطويره وتعزيز دوره من المتوسط إلى الشرق الأوسط، منتقدًا بذلك تركيا التي تواصل عمل القلاقل في المتوسط.

واشار ماس إلى إنه يجب ألا تترك ألمانيا فراغا لتملؤه روسيا أو تركيا كما يحدث في ليبيا و سوريا.

وأكد على وحدة الأهداف بين أمريكا بايدن وأوروبا، قائلًا إنه على أوروبا وإدارة بايدن عدم ترك فراغ في المنطقة لصالح تركيا أو روسيا.