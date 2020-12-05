القوات التركية تجدد عدوانها بالقذائف على المنازل السكنية بريف الرقة في سوريا

جددت القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين عدوانها بالقذائف على المنازل السكنية والممتلكات في القرى الواقعة إلى الغرب من تل أبيض بريف الرقة في سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية اليوم السبت، بأن القوات التركية ومرتزقتها استهدفت بعدد من قذائف المدفعية المنازل السكنية وممتلكات المواطنين في قرى كوبرلك وقزعلي وكور حسن غرب تل أبيض؛ ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.
وأطلقت قوات الاحتلال التركي أمس عددا من قذائف المدفعية على المنازل السكنية في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.
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