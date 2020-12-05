كورونا ينحسر بالسعودية.. إصاباته أقل من 200 للمرة الأولى

تقلصت الأعداد اليومية المصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، بالمملكة في مؤشر على نجاح الجهود الفاعلة في مواجهة الوباء.

وقالت وسائل إعلام سعودية، أن الإصابات الجديدة لكورونا في المملكة كانت دون الـ 200 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ 8 أشهر.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فقط بعدما كانت الأعداد أكثر من 500 ، وتجاوزت ال4000 آلاف خلال ذروة الوباء منذ أشهر.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالوباء المستجد في السعودية 358526 ألف حالة .

و تم تسجيل 324 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348562 حالة.

وسجلت المملكة 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5954 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4010 والحالات الحرجة 603 حالات.

وتسعى السعودية للحصول على لقاح كورونا المستجد ، وأن يأخذه نحو 70 في المائة من السكان مع نهاية عام 2021.

وأجرت السعودية تجارب سريرية للقاح ضد فيروس كورونا مع شركة سينوا الصينية على 50 ألف متطوع.

ووقعت السعودية الفترة الماضية اتفاقات مع عدد من الدول لتوفير اللقاحات، إذ وقّعت مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، لإنتاج اللقاح الروسي الأول الخاص بفيروس كورونا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الألمانية كيورفاك، بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح.