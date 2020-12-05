السعودية: حلفاء الرياض متفقون على حل الأزمة الخليجية

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن حلفاء الرياض يقفون على الخط نفسه بشأن حل الأزمة الخليجية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وأضاف فيصل بن فرحان أنه يجب استشارة دول الخليج العربي في أي اتفاق نووي أمريكي جديد مع إيران.
وسبق أن أكد الوزير السعودي خلال كلمته في حوار المنامة أن بلاده عازمة على إنهاء الخلاف مع قطر قريبا والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وقال وزير الخارجية السعودي إن الملك سلمان بن عبد العزيز حريص على تكامل ووحدة مجلس التعاون الخليجي.
كانت الكويت أعلنت، بدء مباحثات مثمرة مؤخرا في إطار تحقيق المصالحة مع قطر ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.
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