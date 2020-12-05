أردوغان يرد على اتهامه ببيع أصول تركية إلى قطر

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتهامه ببيع بلاده إلى قطر، على خلفية منح الدوحة حصة كبيرة من بورصة اسطنبول، وصفقات عسكرية أخرى وقعها مع النظام القطري بقيادة الأمير تميم بن حمد.

وقال أردوغان ردا على انتقادات المعارضة التركية "شراكتنا مع المستثمرين القطريين تشبه تمامًا شراكتنا مع الأمريكيين والبريطانيين والألمان والدول الأخرى في مشاريع الصناعات الدفاعية".

وخلال زيارة أجراها الأمير القطري تميم بن حمد إلى تركيا، جرى التوقيع على 10 اتفاقيات في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية، ضمنها اتفاقية تحصل بموجبها قطر على مركز إستينيا بارك التجاري في إسطنبول.

ووقع صندوق الثروة السيادي التركي مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لبحث وإتمام صفقة محتملة يشتري الأخير بموجبها 10% من بورصة اسطنبول.

واتهمت المعارضة التركية الرئيس التركي بـ"خيانة الأمانة" بعد إتمام هذه الصفقات مع قطر.

وقال أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل التركي موجها حديثه لأردوغان "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان، هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك ولا السوق الخاصة بك، ولا متجرك، تركيا دولة تعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء".

وتابع "لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة".