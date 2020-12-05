حماس تحيي ذكرى انطلاقتها الـ 33 ضمن فعاليات إلكترونية وإعلامية

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم السبت، أن فعاليات إحياء ذكرى انطلاقتها السنوية الثالثة والثلاثين ستكون ضمن فعاليات إلكترونية وإعلامية، دون أي تجمعات، بسبب جائحة "كورونا"، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وقال مسؤول جهاز العمل الجماهيري في الحركة، محمد الترك ، إن إحياء الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين، ستقتصر على فعاليات إعلامية والكترونية بسبب جائحة "كورونا".

وأوضح أن الحركة اختارت هذا العام اسم (فلسطين.. عُهدة الأحرار)، كشعار لذكرى انطلاقتها الثالثة والثلاثين، وسوف يقتصر الإعلان عن الفعاليات التي ستقام أمام منزل مؤسس الحركة الشهيد احمد ياسين ، على عدد قليل من قادة الحركة والصحفيين يوم الأحد 13 ديسمبر الجاري ، من خلال مؤتمر صحفي سيعقد هناك".

وأشار الترك، إلى أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، سيلقي كلمة الحركة، وسيتم بثها عبر فضائية الأقصى، ضمن برنامج عن الحركة وذلك في 14 ديسمبر الجاري، إضافة إلى عرض أوبريتي فني عن مسيرة الحركة.

ولفت الترك، إلى تجهيز غرف تغريد مركزية في غزة،وبالتزامن مع بث كلمة هنية، وسيتم توزيع لافتات في مناطق القطاع.

يشار إلى أن حركة "حماس" انطلقت في 14 ديسمبر من العام 1987، بالتزامن مع اندلاع انتفاضة الحجارة، كامتداد للحركة الإسلامية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ عشرينيات القرن الماضي بأسماء مختلفة.