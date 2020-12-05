البحرين تنفي تصريح "البضائع المنتجة بالضفة والجولان"

نفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، التصريح المنسوب للوزير زايد بن راشد الزياني لصحفي إسرائيلي، بشأن استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.

وأكد مصدر بالوزارة أن "تصريح الوزير فهم في غير سياقه الصحيح"، حسب بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا). وأوضح أن "الوزارة ملتزمة بموقف حكومة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية". وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني نفى خلال اتصال هاتفي تصريحات وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

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