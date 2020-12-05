بريطانيا : سفيرنا غادر بيروت لهذا السبب!

جدة - نرمين السيد - قالت السفارة البريطانية لدى لبنان، اليوم السبت، إن مغادرة السفير البريطانى للعاصمة بيروت يعود لأسباب شخصية، مؤكدة استمرار عمل لندن لتعزيز الأمن والاستقرار والأمن فى لبنان والمنطقة.





جاء ذلك فى أعقاب انتشار معلومات عن مغادرة السفير البريطانى للبنان، حيث أفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية فى عددها الصادر، اليوم السبت، أنه تزامنًا مع زيارة وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلى إلى بيروت، كشفت مصادر دبلوماسية عن قرار بريطانيا بسحب عائلات دبلوماسييها من لبنان والمنطقة، وذلك على وقع الضجيج القائم بين طهران وواشنطن وتل أبيب.

كما أشارت الصحيفة إلى أن من بين تلك القرارات، هناك قرار بإنهاء مبكر لخدمات السفير البريطانى كريس رامبلينج فى بيروت، وسحب عائلات الديبلوماسيين الذين يعيشون إلى جانبه.

ووفقًا لوكالة الإعلام الرسمية اللبنانية، أكدت السفارة البريطانية أن السفير سيغادر فى الشهر الحالى "بسبب ظروف عائلية"، مضيفةً أنه "سيتم الإعلان عن خلف للسفير فى وقت لاحق".

كما أوضحت السفارة أنه "بسبب الظروف الصعبة، غادر بعض أفراد الأسرة المرافقين لموظفينا فى السفارة لبنان منذ عدة أشهر. لكن هذا لا يغير التزام المملكة المتحدة دعم أمن لبنان واستقراره".

وأكدت السفارة أن "عمل الحكومة البريطانية مستمر لتعزيز الاستقرار والأمن فى لبنان والمنطقة".