روسيا تحدد سعر لقاح سبوتنيك V المضاد لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الصحة، أليكسى كوزنيتسوف، للصحفيين، إن سقف سعر البيع للقاح، الذى صممه مركز "غاماليا" العلمى الطبى الروسى، سيشكل 1942 روبلا ما يعادل "26,15 دولار أمريكى" مقابل مكونى اللقاح الاثنين. وأكد المسؤول أن حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح المذكور ستكون مجانية وطواعية حصرا.

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