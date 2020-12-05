للمقيمين والمواطنين.. تحذير شديد اللهجة من الداخلية الكويتية

ناشدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وأشارت الوزارة الكويتية إلى عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.

ويشار الي ان الأرصاد الجوية الكويتية قد قالت في وقت سابق ان طقس نهار اليوم السبت غائما مع فرصة لهطول أمطار متفرقة خفيفة ومع تقدم ساعات النهار تكون متوسطة ورعدية أحيانا على المناطق الجنوبية".

وأفادت بأنه اعتبارا من مساء اليوم السبت وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد سيكون الطقس غائما مع فرص لهطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون غزيرة و رعدية أحيانا".

وذكرت أنه بحلول ظهر الأحد تقل كميات السحب و تنحسر فرص الأمطار تدريجيا مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية خلال فترتي المساء والصباح الباكر بسبب تكون الضباب نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي ضعيف يتعمق تدريجيا ليكون أكبر تأثير له اعتبارا من عصر السبت".