مجلس النواب البحريني يثمن جهود شباب بلاده في اليوم العالمي للتطوع

أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني أن أبناء البحرين سطروًا أروع الأمثلة في التضحية والإخلاص والعطاء من أجل وطنهم، وخدمة لمجتمعهم، وقدموا نموذجًا رائدًا في مجال العمل التطوعي، ووظفوا إمكانياتهم وقدراتهم لتحقيق التقدم لمملكة البحرين، ودعم النهضة التنموية في ظل العهد الزاهر للملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضحت في كلمتها أن الفترة الاستثنائية الراهنة جراء تفشي جائحة كورونا أبرزت الحس الإنساني، والمسؤولية الوطنية لدى أبناء الوطن، في المبادرة الكبيرة للمشاركة في الصفوف الأمامية، والتطوع في الحملة الوطنية لمكافحة الفيروس، ضمن فريق البحرين بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء ، حيث لعب المتطوعون دورًا تكامليًا هاما مع الكوادر الوطنية في مؤسسات الدولة، وعبر مختلف المواقع.

وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع، والذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، أشارت رئيسة مجلس النواب الي أن ما قام بهِ المتطوعون من مواطنين ومقيمين في مملكة البحرين، يشكل مصدر إلهام للشعوب والمجتمعات في تعزيز روح العطاء من أجل الأوطان والإنسانية.

ونوهت إلى أن المجلس النيابي لا يدخر جهدًا في دعم ومساندة الجهود الوطنية الخيرة في مجال العمل التطوعي والإنساني، والحرص على تطوير القوانين والتشريعات التي تمكن المؤسسات الخيرية والتطوعية من القيام بدورها الكامل على أكمل وجه، وتقديم العديد من التشريعات والمقترحات الداعمة للعمل التطوعي في المملكة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسسة الإمارات قد وقعتا مذكرة تفاهم بهدف دعم منصة التطوع في جناح مجلس التعاون في معرض إكسبو 2020 دبي وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وشما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب في الإمارات العربية المتحدة.

وقع المذكرة عن الأمانة العامة خالد بن إبراهيم آل الشيخ، المفوض العام لجناح مجلس التعاون في معرض أكسبو 2020 دبي، وعن مؤسسة الإمارات أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات.

وبدوره قال خالد بن إبراهيم آل الشيخ أن الامانة العامة توقع اليوم مع مؤسسة الإمارات بهدف استقطاب شباب وشابات من دول مجلس التعاون ، حيث تمثل هذه المذكرة إعلان المؤسستين لدعم منصة التطوع في جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي.

وأشار إلى أن العمل التطوعي مثل حيزًا مهما في القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة السادسة والثلاثين التي عقدت في مدينة الرياض في ديسمبر 2015، رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تضمنت تشجيع العمل التطوعي في دول المجلس، وتكليف الأمانة العامة بوضع الآليات اللازمة لذلك .

ولأهمية تحقيق خطوات ملموسة في هذا الشأن، قامت الأمانة العامة بوضع تعزيز العمل التطوعي أحد البنود الرئيسية في اجتماعات اللجان الوزارية ذات العلاقة من أجل تعزيز التكامل بين دول المجلس في تنظيم ودعم ثقافة العمل التطوعي وزيادة الوعي تجاه القضايا المجتمعية، بما في ذلك القدرة على المشاركة وتحمل المسؤولية والقيادة، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والتكافل والتلاحم وغيرها من القيم السامية.

وبيّن أن الأمانة العامة ومن خلال منصة التطوع التي تم تدشينها ستعمل بالتعاون مع مؤسسة الإمارات على استقطاب 300 متطوع من مواطني دول مجلس التعاون وتدريبهم للمساهمة في تشغيل جناح مجلس التعاون في معرض أكسبو دبي 2020 الذي ستنطلق فعالياته بمشيئة الله في 1 أكتوبر 2021م ولفترة ستة أشهر .

وأضاف أن مؤسسة الإمارات هي مؤسسة وطنية رائدة في مجال ترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في ترسيخ المسؤولية المجتمعية ،وتأهيل الكوادر الشابة، ورفع كفاءاتهم للمشاركة في البرامج الوطنية والدولية الداعمة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة ،وذلك عبر تطوير مهارات الابتكار والإبداع والمعرفة.