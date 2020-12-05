التحقيقات مستمرة.. قوات اليونيفيل تتعرض لعملية سطو في لبنان

قال المتحدث الرسمي باسم قوات حفظ السلا فى لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي ، أن "مجموعة كبيرة من المدنيين أوقفت في 4 ديسمبر، قافلة لليونيفيل في قرية كوثرية السياد في جنوب لبنان، أثناء عودتها إلى قاعدتها في منطقة عمليات اليونيفيل حيث استولوا علي معدات وأجهزة الدورية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل في بيان اليوم : "حضرت القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة، وبعد أن سيطرت على الوضع، تمكنت قافلة اليونيفيل من مغادرة القرية، على الرغم من عدم إعادة المعدات إلى قوة حفظ السلام".

وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، شجبا بشدة مثل هذه الحوادث وحرية الحركة الكاملة لليونيفيل وأمن أفرادها وسلامتهم، جزء لا يتجزأ من التنفيذ الفعال لمهامها. ويتعين على السلطات اللبنانية، ضمان سلامة حركة قوة اليونيفيل وأمنها وريتها.

وأتم أن اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية تحققان في ملابسات الحادث".

وفي سياق اخر أوقفت السلطات اللبنانية رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، الذي يُعد أحد الشهود الأساسيين في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بناء على طلب من الانتربول، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت تقي الدين، بناء على برقية وردت الى النيابة العامة التمييزية من الانتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوبًا من السلطات الفرنسية لتورطه في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي".